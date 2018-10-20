Российские пропагандисты опозорились, использовав бренд Украины: фотодоказательство

Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" допустил ошибку в надписи во время своего эфира. Из-за этого рупор пропаганды Кремля стал мишенью насмешек пользователей социальных сетей

Так, телеканал "Россия 24" допустил ошибку в слове "русский", а именно в телеэфире появилась заставка с надписью "Руский значит...".

Читайте также: "Читать, чтобы смеяться над ними": известный историк рассказал о борьбе с кремлевской пропагандой

Кроме того, в соцсетях обратили внимание на то, что надпись в эфире телеканала была выполнена в сине-желтых цветах, и очень напоминает разработанный в Украине бренд Ukraine Now.

Поэтому, ошибка российских пропагандистов стала поводом для насмешек интернет-юзеров, которые шутят об "украинизации" СМИ России.

Маркетинговая программа украинского правительства Ukraine Now уже опережает плановые показатели эффективности,

– шутят в соцсетях.