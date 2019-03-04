Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии

Из-за чувства взаимной угрозы от возможного применения ракет напряженность политических взаимоотношений в мире растет. Поэтому вести речь о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – нецелесообразно и может привести к возобновлению гонки вооружений 80-х.

Такую позицию высказала руководитель минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Focus.

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При этом избежать угрозы можно, если добиться включения Китая в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И Россия должна быть в этом заинтересована.

Ведь, по мнению министра, Китай планирует свою политику даже не на десятилетия, а на века. Поэтому он очень склонен к долговременным отношениям. Обсуждать Китай в черно-белых тонах невозможно, ведь это и огромный рынок, и огромная сила. В современном мире мыслить категориями "гонки вооружений" 80-х не стоит, да и опасно.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Немецкий политик, руководитель министерства обороны (первая женщина на этом посту) с 2013 года, член Христианско-демократического союза. Выступает за создание единых вооруженных сил европейских стран, чтобы усилить роль Европы. Также считает, что в условиях "украинского кризиса" называть Россию стратегическим партнером Германии невозможно. Но при этом выступает против поставок оружия для Украины, в частности потому, что это может стать поводом для России начать открытые военные действия в Украине.

Тем временем 2 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из ДРСМД. После ее завершения Штаты смогут разместить соответствующие ракеты в Европе. Президент РФ Владимир Путин завил о возможном нацеливании российских ракет на страны НАТО, если США пойдут на такой шаг. НАТО признало это заявление неприемлемым.