Російські ракети загрожують Європі, але й китайські загрожують Росії, – міноборони Німеччини

Через відчуття взаємної загрози від можливого застосування ракет напруженість політичних взаємин у світі зростає. Тож вести мову про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності – не доцільно і може призвести до поновлення гонитви озброєнь 80-х.

Таку позицію висловила керівниця міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю німецькому виданню Focus.

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При цьому уникнути загрози можна – якщо домогтися включення Китаю до Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). І Росія повинна мати в цьому інтерес.

Адже, на думку міністерки, Китай планує свою політику навіть не на десятиліття, а на століття. Тож він дуже схильний до довготривалих відносин. Обговорювати Китай у чорно-білих тонах неможливо, адже це і величезний ринок, і величезна сила. У сучасному світі мислити категоріями "гонитви озброєнь" 80-х не варто, та й небезпечно.

Хто така Урсула фон дер Ляйєн? Німецький політик, керівник міністерства оборони (перша жінка на цій посаді) з 2013 року, член Християнсько-демократичного союзу. Виступає за створення єдиних збройних сил європейських країн, щоб посилити роль Європи. Також вважає, що в умовах "української кризи" називати Росію стратегічним партнером Німеччини неможливо. Але при цьому виступає проти поставок зброї для України, зокрема тому, що це може стати приводом для Росії почати відкриті військові дії в Україні.

Тим часом 2 лютого 2019 року США розпочали процедуру виходу з ДРСМД. Після її завершення Штати зможуть розмістити відповідні ракети в Європі. Президент РФ Володимир Путін завив про можливе націлення російських ракет на країни альянсу, якщо США підуть на такий крок. НАТО визнало цю заяву неприйнятною.