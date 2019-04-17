Российские силовики задержали крымскотатарского активиста, который занимался политзаключенными
Российские силовики задержали крымскотатарского активиста Раима Айвазова во время пересечения российской границы на КПВВ "Каланчак".
Активиста задержали в полночь, он смог выйти на связь только в 3 часа ночи, сообщила общественная организация "Крымская солидарность" у себя на Facebook-странице.
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Сейчас с крымскотатарским активистом уже нет связи более пяти часов.
Родственники задержанного звонили на горячую линию ФСБ, однако им информацию предоставить отказались.
Айвазов Раим Халилович житель микрорайона Каменка Симферопольского района. Он крымскотатарский активист, который занимался организацией передач украинским политзаключенным в Ростов-на-Дону.
Источник: 24 канал
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