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      Російські силовики затримали кримськотатарського активіста, який опікувався політв'язнями

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      Російські силовики затримали кримськотатарського активіста, який опікувався політв'язнями
      Російські силовики затримали кримськотатарського активіста, який опікувався політв'язнями / Фото з відкритих джерел

      Російські силовики затримали кримськотатарського активіста Раіма Айвазова під час перетину російського кордону на КПВВ "Каланчак".

      Активіста затримали опівночі, він зміг вийти на зв’язок лише о 3 годині вночі, повідомила громадська організація "Кримська солідарність" у себе на Facebook-сторінці.

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      Наразі з кримськотатарським активістом вже немає зв'язку понад п'ять годин.

      Родичі затриманого телефонували на гарячу лінію ФСБ, однак інформацію їм надати відмовилися.

      Айвазов Раим Халилович житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району. Він кримськотатарський активіст, який займався організацією передач українським політв'язням у Ростов-на-Дону.

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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