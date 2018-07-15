Российские силовики задержали на границе активистов с плакатом "Свободу политзаключенным"

В воскресенье, 15 июля, российские правоохранители вблизи российско-финской границы задержали активистов общественной организации "Открытая Россия", которые направлялись в Финляндию для участия в акциях протеста по поводу встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Волна протестов в Хельсинки: 16 июля там встретятся Трамп и Путин

У активистов Евгения Литвинова, Петра Трофимова и Светланы Уткиной изъяли баннер с надписью "Свободу политзаключенным", который планировалось развернуть 16 июля в Хельсинки во время встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Telegram "Открытой России" опубликовал баннер, из-за которого задержали активистов

Членов "Открытой России" задержали около трех часов ночи, а указанный баннер и плакаты с другими надписями забрали на экспертизу. Комментариев Пограничная служба РФ относительно инцидента пока не предоставляла.