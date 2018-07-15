Російські силовики затримали на кордоні активістів з плакатом "Свободу політв'язням"

У неділю, 15 липня, російські правоохоронці поблизу російсько-фінського кордону затримали активістів громадської організації "Відкрита Росія", які прямували до Фінляндії для участі у акціях протесту з приводу зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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У активістів Євгенія Литвинова, Петра Трофімова та Світлани Уткіної вилучили банер з написом "Свободу політв'язням", який планувалось розгорнути 16 липня у Гельсінкі під час зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом.



Telegram "Відкритої Росії" опублікував банер, через який затримали активістів

Членів "Відкритої Росії" затримали близько третьої години ночі, а вказаний банер та плакати з іншими написами забрали на експертизу. Коментарів Прикордонна служба РФ щодо інциденту поки не надавала.