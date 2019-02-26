Российские спецслужбы планировали атаку на систему "Выборы", – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, которые Украина использует для проведения выборов. Так, россияне планировали организовать массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи.

Это должно было привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также – заблокировать работу отдельных звеньев информационно-аналитической системы "Выборы".

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Сначала оперативники спецслужбы вышли на жителя Днепра, который создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял там фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

К администрированию группы были причастны жители РФ.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, расположении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений,

– рассказали в СБУ.

Так, по замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи должны привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокировать работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Правоохранители открыли уголовное производство, по факту этого инцидента продолжается досудебное расследование.

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Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?​Активнее всего Москва пытается провести информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.