15:16
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Российские спецслужбы планировали атаку на систему "Выборы", – СБУ

      10 Читати новину українською
      СБУ разоблачила намерения российских спецслужб вмешаться в выборы в Украине
      СБУ разоблачила намерения российских спецслужб вмешаться в выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Сотрудники СБУ разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, которые Украина использует для проведения выборов. Так, россияне планировали организовать массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи.

      Это должно было привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также – заблокировать работу отдельных звеньев информационно-аналитической системы "Выборы".

      Читайте также: Порошенко подписал закон о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине

      Сначала оперативники спецслужбы вышли на жителя Днепра, который создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял там фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

      К администрированию группы были причастны жители РФ.

      В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, расположении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений,
      – рассказали в СБУ.

      Так, по замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи должны привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокировать работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

      Правоохранители открыли уголовное производство, по факту этого инцидента продолжается досудебное расследование.

      Российские спецслужбы пытаются сорвать украинские выборы: смотрите видео

      Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?​Активнее всего Москва пытается провести информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      6444
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Выборы Президента 2019 СБУ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      2123
      "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"
      сегодня , 13:30 "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"
      455
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 11:00 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 452
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сегодня , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1685
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 февраля , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 702
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      40 км/ч возле полиции – как будут штрафовать за превышение скорости
       2 ноября 2018 , 13:15
      Хотел приобрести в Карпаты молодого Шевченко – каким был предшественник Дыминского
       5 февраля , 13:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук