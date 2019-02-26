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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Російські спецслужби планували атаку на систему "Вибори", – СБУ

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      СБУ викрила наміри російських спецслужб втрутитися у вибори в Україні
      СБУ викрила наміри російських спецслужб втрутитися у вибори в Україні / фото з відкритих джерел

      Співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережі зв’язку, які Україна використовує для проведення виборів. Так, росіяни планували організувати масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку.

      Це мало призвести до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також – заблокувати роботу окремих ланок інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

      Читайте також: Порошенко підписав закон про заборону спостерігачів з РФ на виборах в Україні

      Спочатку оперативники спецслужби вийшли на жителя Дніпра, який створив та адміністрував групу у забороненій російській соцмережі. Правоохоронці встановили, що зловмисник розповсюджував там фейкові новини та інші деструктивні матеріали, серед яких були публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

      До адміністрування групи були причетні мешканці РФ.

      У ході проведення слідчих дій співробітники СБУ також встановили, що інтернет-провокатор, який є працівником підрядної організації у телеком-галузі, вів електронне листування з мешканцем Росії. Росіянин цікавився і збирав дані про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, розташування телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень,
      – розповіли в СБУ.

      Так, за задумом спецслужб РФ, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку мали б призвести до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також заблокувати роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

      Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту, триває досудове розслідування.

      Російські спецслужби намагаються зірвати українські вибори: дивіться відео

      Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія СБУ Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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