Российские танки заметили на границе с Украиной

В пограничной с Украиной Ростовской области России было замечено большое скопление танков.

Об этом сообщает журналистка "Голоса Америки" Фатима Тлисова в своем Twitter.

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Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

"Российские танки проникли в Украину – это видео, сделанное вчера, 7 апреля, в селе в Ростовской области рядом с границей между двумя странами", – написала она.

По словам журналистки, видео снято в селе Петровка Ростовской области, это уже второй такой конвой в этом населенном пункте. Она позже добавила, что на кадрах на самом деле изображены БМД – они способны перевозить по 3 члена экипажа и 5 десантников.