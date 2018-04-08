Российские танки заметили на границе с Украиной
В пограничной с Украиной Ростовской области России было замечено большое скопление танков.
Об этом сообщает журналистка "Голоса Америки" Фатима Тлисова в своем Twitter.
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"Российские танки проникли в Украину – это видео, сделанное вчера, 7 апреля, в селе в Ростовской области рядом с границей между двумя странами", – написала она.
По словам журналистки, видео снято в селе Петровка Ростовской области, это уже второй такой конвой в этом населенном пункте. Она позже добавила, что на кадрах на самом деле изображены БМД – они способны перевозить по 3 члена экипажа и 5 десантников.
Источник: 24 Канал
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