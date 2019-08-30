Российские власти хотят, чтобы боевики с Донбасса разгоняли протесты в Москве – СМИ

Через массовые протесты, которые уже два месяца регулярно проводятся в Москве, Кремль ищет новые пути противодействия им. Так, российская власть рассматривает варианты, чтобы разгоном протестующих занимались "казаки" и члены "союза ветеранов Донбасса".

Инициатива исходит из Администрации президента Путина, но деньги на это пока не выделены, сообщает "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

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Один из источников сообщил, что из Кремля уже даже звонили московскому "атаману казачьего полка" Андрею Шустрову с предложением "выпороть навальнят". Интересно, что тот отказался принимать в этом участие.

Один из кандидатов в российскую гордумы, из-за выборов в которую и проходят простесты, рассказал, что разгонами протестующих теперь будут заниматься члены "центрального казачьего войска" и люди Олександра Бородая.

Олександр Бородай – в 2014 году "премьер" пророссийской террористической организации "ДНР". Один из идеологов "русского мира". Ныне глава "союза ветеранов Донбасса".

К слову, ранее и сам Бородай заявлял, что возглавляемая им организация может принять участие в разгоне протестующих в Москве, если те "выйдут за рамки правовой ситуации".

Тогда нашим дорогим мальчикам в розово-голубых штанах, которые сейчас ходят на митинги, надо понимать одну простую вещь: что им надо очень сильно побеспокоиться за собственную безопасность,

– заявил бывший главарь донецких боевиков.

Заявление Олександра Бородая: смотрите видео

Почему в Москве происходят массовые протесты?

Так люди поддерживают кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.



Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.