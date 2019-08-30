Російська влада хоче, щоб бойовики з Донбасу розганяли протести у Москві, – ЗМІ

Через масові протести, які вже два місяці регулярно проводяться у Москві, Кремль шукає нові шляхи протидії їм. Так, російська влада розглядає варіанти, щоб розгоном протестувальників займалися "козаки" та члени "союзу ветеранів Донбасу".

Ініціатива надходить з Адміністрації президента Путіна, але гроші на це поки не виділені, повідомляє "Медуза" з посиланням на власні джерела.

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Одне з джерел повідомило, що з Кремля вже навіть телефонували московському "отаману козачого полку" Андрію Шустрову з пропозицією "відшмагати навальнят". Цікаво, що той відмовився брати в цьому участь.

Один з кандидатів до російської міськдуми, через вибори до якої і проходять простести, розповів, що розгонами протестувальників тепер займатимуться члени "центрального козачого війська" і люди Олександра Бородая.

Олександр Бородай – у 2014 році "прем'єр" проросійської терористичної організації "ДНР". Один з ідеологів "русского мира". Нині очільник "союзу ветеранів Донбасу".

До слова, раніше і сам Бородай заявляв, що очолювана ним організація може взяти участь у розгоні протестувальників у Москві, якщо ті "вийдуть за межі правової ситуації".

Тоді нашим дорогим хлопчикам в рожево-блакитних штанях, які нині ходять на мітинги, треба розуміти одну просту річ: що їм треба дуже сильно потурбуватися за власну безпеку,

– заявив колишній ватажок донецьких бойовиків.

Заява Олександра Бородая: дивіться відео

Чому у Москві відбуваються масові протести?Так люди підтримують кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.



Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.