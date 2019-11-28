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      Российские власти разрешили почтить в Москве жертв Голодомора

      25 Читати новину українською
      В Москве разрешили почтить память жертв Голодомора / ukrinform.ua

      Мэрия Москвы согласовала проведение в городе акции памяти жертв Голодомора. В российской столице она состоится в субботу, 30 ноября, возле Соловецкого камня напротив здания ФСБ.

      Проведение акции московские власти разрешили только на один час – с 16 до 17, сообщает "Радио Свобода".

      К слову: Вселенский Патриарх провел панихиду по жертвам Голодомора в Украине

      При этом участие в акции смогут принять лишь до 30 человек, чтобы "не создавать препятствий для движения пешеходов" по Лубянской площади.

      Организаторами акции выступили политическая "Партия народной свободы", сопредседателем которой был покойный оппозиционер Борис Немцов, и общественное движение "Декоммунизация".

      Что известно об отношении России в Голодоморе?
      Госдума России еще в 2008 году приняла постановление, в котором признала, что более 7 миллионов человек стали жертвами искусственного голода в результате "коллективизации" в Советском Союзе.

      Впрочем Россия отрицает тот факт, что Голодомор был геноцидом украинского народа, а в самом государстве не проводят никаких мемориальных мероприятий.

      https://goo.gl/maps/yTCCxLFhuJ2AeXfSA

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России Москва Голодомор
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