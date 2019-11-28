Російська влада дозволила вшанувати у Москві жертв Голодомору

Мерія Москви погодила проведення у місті акцію пам'яті жертв Голодомору. У російській столиці вона відбудеться у суботу, 30 листопада, біля Соловецького каменю навпроти будівлі ФСБ.

Проведення акції московська влада дозволила лише на одну годину – з 16-ої до 17-ої, повідомляє "Радіо Свобода".

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При цьому участь в акції зможуть взяти лише до 30 осіб, щоб "не створювати перешкод для руху пішоходів" Луб'янською площею.

Організаторами акції виступили політична "Партія народної свободи", співголовою якої був покійний опозиціонер Борис Нємцов, та громадський рух "Декомунізація".

Що відомо про ставлення Росії до Голодомор?Держума Росії ще у 2008 році ухвалила постанову, в якій визнала, що понад 7 мільйонів людей стали жертвами штучного голоду внаслідок "колективізації" в Радянському Союзі.



Втім Росія заперечує той факт, що Голодомор був геноцидом українського народу, а в самій державі не проводять жодних меморіальних заходів.

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