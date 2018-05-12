Российские военные корабли заметили в экономической зоне страны ЕС

Корабли вооруженных сил Российской Федерации заметили у границ Латвии.

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.

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В сообщении Twitter говорится, что российские военные корабли были обнаружены за 12 и 6 морских миль от территориальных вод страны.

В частности, были замечены российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а десантный корабль класса Ropucha был еще ближе.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии за 12 морских миль от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а за шесть с половиной морских миль от территориальных вод – десантный корабль класса Ropucha,

– говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 11.05. identificēja Krievijas BS velkoni "SB-121", "KASHTAN" klases atbalsta kuģi "SS-750", 6,5 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS "ROPUCHA" klases desantkuģi. — NBS (@Latvijas_armija) 12 травня 2018 р.

В начале апреля Россия проводила в Балтийском море маневры с боевыми стрельбами. В Латвии такие военные учения расценили как "провокацию против НАТО".