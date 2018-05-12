21:33
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Российские военные корабли заметили в экономической зоне страны ЕС

196 Читати новину українською
Российские военные корабли заметили у границы Латвии
Российские военные корабли заметили у границы Латвии / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Корабли вооруженных сил Российской Федерации заметили у границ Латвии.

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.

Читайте также: "Крымского сценария" не будет: В НАТО объяснили, почему в страны Балтии невозможно вторжение

В сообщении Twitter говорится, что российские военные корабли были обнаружены за 12 и 6 морских миль от территориальных вод страны.

В частности, были замечены российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а десантный корабль класса Ropucha был еще ближе.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии за 12 морских миль от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а за шесть с половиной морских миль от территориальных вод – десантный корабль класса Ropucha,
– говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

В начале апреля Россия проводила в Балтийском море маневры с боевыми стрельбами. В Латвии такие военные учения расценили как "провокацию против НАТО".

Теги: Новости России Водный транспорт Евросоюз Латвия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук