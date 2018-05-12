Российские военные корабли заметили в экономической зоне страны ЕС
Корабли вооруженных сил Российской Федерации заметили у границ Латвии.
Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.
Читайте также: "Крымского сценария" не будет: В НАТО объяснили, почему в страны Балтии невозможно вторжение
В сообщении Twitter говорится, что российские военные корабли были обнаружены за 12 и 6 морских миль от территориальных вод страны.
В частности, были замечены российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а десантный корабль класса Ropucha был еще ближе.
В эксклюзивной экономической зоне Латвии за 12 морских миль от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а за шесть с половиной морских миль от территориальных вод – десантный корабль класса Ropucha,
– говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
В начале апреля Россия проводила в Балтийском море маневры с боевыми стрельбами. В Латвии такие военные учения расценили как "провокацию против НАТО".