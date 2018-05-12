Російські військові кораблі помітили в економічній зоні країни ЄС

Кораблі збройних сил Російської Федерації помітили біля кордонів Латвії.

Про це повідомили у Національних збройних силах Латвії.

Читайте також: "Кримського сценарію" не буде: У НАТО пояснили, чому в країни Балтії неможливе вторгнення

У повідомленні у Twitter йдеться, що російські військові кораблі були виявлені за 12 та 6 морських миль від територіальних вод країни.

Зокрема, були помічені російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а десантний корабель класу Ropucha був ще ближче.

В ексклюзивній економічній зоні Латвії за 12 морських миль від територіальних вод країни перебували російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а за шість з половиною морських миль від територіальних вод - десантний корабель класу Ropucha,

– йдеться у повідомленні Національних збройних силах Латвії у Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 11.05. identificēja Krievijas BS velkoni "SB-121", "KASHTAN" klases atbalsta kuģi "SS-750", 6,5 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS "ROPUCHA" klases desantkuģi. — NBS (@Latvijas_armija) 12 травня 2018 р.

На початку квітня Росія проводила у Балтійському морі маневри з бойовими стрільбами. У Латвії такі військові навчання розцінили, як "провокацію проти НАТО".