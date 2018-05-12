Російські військові кораблі помітили в економічній зоні країни ЄС
Кораблі збройних сил Російської Федерації помітили біля кордонів Латвії.
Про це повідомили у Національних збройних силах Латвії.
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У повідомленні у Twitter йдеться, що російські військові кораблі були виявлені за 12 та 6 морських миль від територіальних вод країни.
Зокрема, були помічені російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а десантний корабель класу Ropucha був ще ближче.
В ексклюзивній економічній зоні Латвії за 12 морських миль від територіальних вод країни перебували російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а за шість з половиною морських миль від територіальних вод - десантний корабель класу Ropucha,
– йдеться у повідомленні Національних збройних силах Латвії у Twitter.
На початку квітня Росія проводила у Балтійському морі маневри з бойовими стрільбами. У Латвії такі військові навчання розцінили, як "провокацію проти НАТО".