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Российские военные начали переговоры о мире с повстанцами в Сирии

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Российские военные начали переговоры о мире с повстанцами в Сирии
Российские военные начали переговоры о мире с повстанцами в Сирии / reuters.com

Армия Сирии начала переговоры с повстанцами относительно мирного соглашения об установлении власти в Дамаске, провинции Дераа на юго-западе страны.

Об этом говорится на сайте Reuters.

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Как отмечает Reuters, российские представители, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, потребовали от повстанцев покинуть регион вместе с семьями или перейти на сторону правительственных войск. Оппозиция не согласилась с предложением и предложила ввести в Дераа российскую военную полицию, а не правительственные силы.

Провінція Дераа в Сирії

Провинция Дераа в Сирии

Юго-западные повстанцы не восприняли это, зато предложили возврат государственных гражданских институтов в оппозиционные районы и вхождение российской военной полиции, а не сирийских правительственных сил.

Повстанцы проведут очередное заседание с российскими офицерами для ведения переговоров относительно соглашения о возврате государственного суверенитета Сирии в провинции Дераа,
– сообщил повстанческий рефери.

Позже государственное телевидение заявило, что город Аль-Гария аш-Шаркия приняло соглашение о примирении с правительством, и там был поднят государственный флаг. Он транслировался вживую из города Даель, где толпа демонстрировали поющие лозунги в поддержку Асада и армии.

Государственная телекомпания заявила в пятницу, что четыре соседних города согласны сдавать оружие и принять государственное правление. Армия завоевала контроль над городами аль-Харак, Ибта и Рахем.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об авиаударах, нанесенных армией Асада по позициям повстанцев. По разным оценкам, свои дома в зоне военных действий покинули от 120 до 160 тысяч сирийцев.

Теги: Новости России Башар Асад Война в Сирии
Источник: 24 канал
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