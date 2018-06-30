Російські військові почали переговори про мир з повстанцями в Сирії

Армія Сирії розпочала переговори з повстанцями щодо мирної угоди про встановлення влади в Дамаску, провінції Дераа, на південному заході країни.

Про це йдеться на сайті Reuters.

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Як зазначає Reuters, російські представники, що виступають на стороні президента Сирії Башара Асада, зажадали від повстанців залишити регіон разом з сім'ями або перейти на бік урядових військ. Опозиція не погодилася з пропозицією і запропонувала ввести в Дераа російську військову поліцію, а не урядові сили.



Провінція Дераа в Сирії

Південно-західні повстанці не сприйняли це, натомість запропонували повернення цивільних державних інституцій в опозиційні райони та вступ російської військової поліції, а не сирійських урядових сил.

Повстанці проведуть чергове засідання з російськими офіцерами для ведення переговорів щодо угоди про повернення державного суверенітету Сирії по всій провінції Дераа,

– повідомив повстанський рефері.

Пізніше державне телебачення заявило, що місто Аль-Гарія аш-Шаркія прийняло угоду про примирення з урядом, і там був піднятий державний прапор. Він транслювався наживо із міста Даель, де натовп демонстрували співаючі гасла на підтримку Асада та армії.

Державна телекомпанія заявила в п'ятницю, що чотири сусідніх міста згодні здавати зброю і прийняти державне правління. Армія завоювала контроль над містами аль-Хараком, Ібтою і Рахем.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про авіаудари, завдані армією Асада, по позиціях повстанців. За різними оцінками, свої будинки в зоні військових дій покинули від 120 до 160 тисяч сирійців.