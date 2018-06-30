17:40
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Російські військові почали переговори про мир з повстанцями в Сирії

171 Читать новость на русском
Російські військові почали переговори про мир з повстанцями в Сирії
Російські військові почали переговори про мир з повстанцями в Сирії / reuters.com

Армія Сирії розпочала переговори з повстанцями щодо мирної угоди про встановлення влади в Дамаску, провінції Дераа, на південному заході країни.

Про це йдеться на сайті Reuters.

Читайте також: Путін заявив про виведення російських військ із Сирії

Як зазначає Reuters, російські представники, що виступають на стороні президента Сирії Башара Асада, зажадали від повстанців залишити регіон разом з сім'ями або перейти на бік урядових військ. Опозиція не погодилася з пропозицією і запропонувала ввести в Дераа російську військову поліцію, а не урядові сили.

Провінція Дераа в Сирії
Провінція Дераа в Сирії

Південно-західні повстанці не сприйняли це, натомість запропонували повернення цивільних державних інституцій в опозиційні райони та вступ російської військової поліції, а не сирійських урядових сил.

Повстанці проведуть чергове засідання з російськими офіцерами для ведення переговорів щодо угоди про повернення державного суверенітету Сирії по всій провінції Дераа,
– повідомив повстанський рефері.

Пізніше державне телебачення заявило, що місто Аль-Гарія аш-Шаркія прийняло угоду про примирення з урядом, і там був піднятий державний прапор. Він транслювався наживо із міста Даель, де натовп демонстрували співаючі гасла на підтримку Асада та армії.

Державна телекомпанія заявила в п'ятницю, що чотири сусідніх міста згодні здавати зброю і прийняти державне правління. Армія завоювала контроль над містами аль-Хараком, Ібтою і Рахем.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про авіаудари, завдані армією Асада, по позиціях повстанців. За різними оцінками, свої будинки в зоні військових дій покинули від 120 до 160 тисяч сирійців.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Башар Асад
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук