14:54
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 16°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Асад завдав авіаударів на південному заході Сирії

155 Читать новость на русском
Авіаудари армії Асада
Авіаудари армії Асада / Уніан

Військові літаки сирійської армії скинули бочкові бомби на райони на південному заході Сирії,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Читайте також: З окупованого Криму експортують зерно до Сирії

За даними правозахисників в район міста Дер'а урядові війська скинули 12 бочкових бомб. Атака призвела до значних руйнувань місцевої інфраструктури, проте уточнюється, що людських жертв немає.

Нагадаємо, авіація Асада нанесла удари по сирійській провінції Ідліб жертвами яких стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей. Також ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.

Теги: Новини політики Війна у Сирії авіація Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
сьогодні, 14:02 Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
Яніна Ткачук 833
ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
сьогодні, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
Наталія Лебідь 730
Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
сьогодні, 10:02 Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
Ірина Полицька 7378
Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:31 Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
3120
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 1353
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук