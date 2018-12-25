Российские военные в Приднестровье: президент Молдовы Додон выдал неоднозначное заявление

25 декабря во городе Бендеры, который входит в состав никем непризнанного, кроме России и ее приспешников, Приднестровья состоялась встреча между президентом Молдовы Додоном и лидером вышеупомянутого псевдообразования Вадимом Красносельским. Во время встречи стороны, в том числе, обсудили российский так называемый миротворческий контингент в регионе. Как подчеркнул Додон, это фактор стабильности.

Об этом молдавский президент написал на своей странице в Facebook.

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Мы с Вадимом Красносельским подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в зоне безопасности. При этом отметили, что в текущем году были определенные вызовы в этом направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений, в частности благодаря тому, что жители обоих берегов поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности в нашей стране,

– убеждает Додон.

В то же время он считает, что миротворцы, осуществляя и дальше свою деятельность, будут содействовать созданию благоприятной атмосферы по обеспечению беспрепятственного права всем гражданам Республики Молдова на свободное волеизъявление во время парламентских выборов, которые должны состояться 24 февраля 2019 года.

К слову, правительство Молдовы предлагает заменить российских миротворцев на группу гражданских наблюдателей под международным мандатом. Зато Додон неоднократно высказывался против этого.

Напомним, в начале октября министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски обратился к мировому сообществу о присутствии российских военных в Приднестровье.