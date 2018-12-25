Російські військові у Придністров'ї: президент Молдови Додон видав неоднозначну заяву

25 грудня у місті Бендери, що входить до складу ніким невизнаного, окрім Росії та її посіпак Придністров’я, відбулася зустріч між президентом Молдови Ігорем Додоном і лідером вищезазначеного псевдоутворення Вадимом Красносельським. Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили російський так званий миротворчий контингент у регіоні. Як підкреслив Додон, це фактор стабільності.

Про це молдовський президент написав на своїй сторінці у Facebook.

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Ми з Вадимом Красносельським підтвердили важливість збереження нині чинної миротворчої операції як фактору підтримки стабільності та спокою в Зоні Безпеки. При цьому зазначили, що в поточному році були певні виклики у цьому напрямку, але спільними зусиллями їх вдалося подолати без будь-яких серйозних ускладнень, зокрема завдяки тому, що жителі обох берегів підтримують кроки щодо зміцнення миру та стабільності в нашій країні,

– переконує Додон.

Водночас він вважає, що миротворці, здійснюючи і далі свою діяльність, сприятимуть створенню сприятливої атмосфери щодо забезпечення безперешкодного права всім громадянам Республіки Молдова на вільне волевиявлення під час парламентських виборів, що мають відбутися 24 лютого 2019 року.

До слова, уряд Молдови пропонує замінити російських миротворців на групу цивільних спостерігачів під міжнародним мандатом. Натомість Додон неодноразово висловлювався проти цього.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі звернувся до світової спільноти щодо присутності російських військових у Придністров'ї.