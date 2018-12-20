Україна, Молдова та Грузія підписали Меморандум з протидії РФ та реінтеграції територій

У середу, 19 грудня, у Тбілісі (Грузія) віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Крістіна Леснік, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш та Державний міністр з питань примирення Грузії Кетеван Цихелашвілі підписали Меморандум.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

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Країни підписали Меморандум щодо створення Тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом інтеграційної політики територій, які перебувають поза контролем держав та протидії Російській Федерації.

Якщо діяти всім разом, поєднавши наші зусилля, то політика, яку провадить Російська Федерація, буде неефективною. На міжнародній арені вже ніхто не підтримує Росію, так само як і не вірять її гучним заявам. Сьогодні ми підписали надважливий документ, який дає можливість обмінюватися інформацією на зовсім іншому рівні. Ми працюватимемо і ділитимемося напрацюваннями виключно у невійськовій сфері протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації,

– наголосив Міністр Вадим Черниш.

Платформою передбачено обмін досвідом у сфері дотримання прав людини, протидії Кремлівської пропаганди та інформаційної війни, встановлення та підтримки зв’язків з населенням, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, Грузії і територіях без ефективного контролю Республіки Молдова, а також аналізу ситуації та оцінки ризиків і сприяння обміну відповідними знаннями і навичками.

До слова, 5 жовтня голови парламентів Грузії, України і Молдови підписали в Тбілісі статут заснованої парламентами трьох країн Міжпарламентської асамблеї. Мета асамблеї – спільний захист інтересів країн на міжнародній арені.