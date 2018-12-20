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      Нарощування військ чи інформаційні атаки: експерт розповів про наміри Кремля щодо України

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      Кремль націлений на гібридні операції проти України, – Вершбоу
      Кремль націлений на гібридні операції проти України, – Вершбоу / Фото з відкритих джерел

      Росія продовжує утримувати посилений військовий контингент поблизу українських кордонів для ескалації напруження. Однак Кремль наразі більше зосереджується на невійськових засобах впливу та втручання у внутрішню ситуацію в Україні перед виборами.

      Про це заявив екс-заступник генсека НАТО, а зараз старший науковий співробітник центру "Атлантична рада" Александр Вершбоу, пише Укрінформ

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      Так, після засідання в середу Трансатлантичної цільової групи з питань виборів та громадянського суспільства в Україні експерт зауважив, що передислокація військ ближче до України і західного кордону РФ не є новою загрозою. За його словами, Кремль нарощував сили в Західному військовому окрузі, починаючи з 2014-2015 років

      Що стосується (військових – 24 канал) спроможностей, Росія вже зосередила (в регіоні – 24 канал) великі сили,
      – сказав експерт.

      При цьому Росія може створювати напруження й нестабільність у регіоні, мобілізувавши певну кількість своїх військ. Однак дипломат вважає, що наразі там зосередяться більше "на застосуванні своєї кіберзброї, засобів ведення інформаційної війни, корупції та інших інструментів, задіяних для втручання і впливу на виборчі кампанії з підтримкою проросійських сил".

      Вершброу вважає, що у Москві розуміють ризик введення додаткових санкцій проти РФ у разі військової провокації. Тому, за експертною оцінкою, Кремль, швидше за все, віддаватиме перевагу невійськовим засобам впливу.

      Однак, як наголошує експерт, збройна загроза з боку Кремля існує, враховуючи обстріл і захоплення українських кораблів в Керченській протоці.

      Дипломат наголошує, що для попередження виявів агресії з боку РФ потрібно збільшити "стримуючий вплив" західних санкцій, а також інших обмежувальних заходів проти Росії.

      До слова, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 Канал
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