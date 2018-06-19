Российские военные "засветили" на Донбассе себя и комплекс радиоэлектронных средств разведки

На Донбассе 13 июня на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов были зафиксированы российские военнослужащие и комплекс радиоэлектронных средств разведки.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, который опубликовал соответствующие фото.

Как подтверждение локации на фото в ОСС указали на следующие ориентиры: №1 – ветрогенератор; №2 – ветрогенератор; №3 – изгиб полезащитной лесополосы; №4 – изгиб полезащитной лесополосы.

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Отмечается, что на опубликованных фото изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (2 антенны кругового типа советского производства, 2 солнечные батареи). В ООС предположили, что комплекс используется для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 мегагерц.

Также возле антенн, находится лицо в военной форме российского образца. Возможно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник инструктор Вооруженных сил Российской Федерации,

– отметили в ООС.

Что касается автора фотографии, то в ООС предположили, что он не является местным, о чем свидетельствует его возраст. Ведь большинство представителей местных "воинов" более пожилого возраста. Кроме того, известно, что представителей местных "воинов" жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ. В ООС обратили также внимание, что лицо на фото находится возле секретной радиоэлектронной техники и свободно делает снимки, демаскируя местоположение средства РЭБ.