Публичные лица и артисты в России испытывают все большее давление со стороны Кремля. Целью является открытая демонстрация поддержки войны против Украины.

Российских артистов заставляют публично выступать за войну против Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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Киркоров получил "на орехи" из-за "голой" вечеринки

Известный путинист Филипп Киркоров посетил раненых солдат на оккупированной территории Украины и выступил там с концертами. Так звезда российской эстрады решил "отмолить грехи" после знаменитой "почти голой" вечеринки в Москве. После эпатажного мероприятия Кремль внес Киркорова в "черный список" артистов.

Оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что в начале февраля администрация президента разослала российским концертным промоутерам обновленный "список" из 50 артистов, которым фактически запретили выступать на территории России. В этот список вошли публичные противники войны наряду с другими, такими как Киркоров, которые разгневали Кремль иначе.

Война все больше появляется в жизни россиян

Как сообщает разведка Британии, последствия "почти голой" вечеринки демонстрируют все более широкое присутствие войны в общественной жизни.

Кремль почти наверняка намеренно раздул и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, которые "патриотически" поддерживают военные действия, и гедонистической "прозападной" столичной элитой. Один из участников был заключен в тюрьму, оштрафован по так называемым законам о "ЛГБТ-пропаганде" и вызван в военкомат,

– заявили в разведке.

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