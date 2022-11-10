В том, что российских боксеров выкинули из WBC, обвиняют Кличко

Исключения российских боксеров из рейтингов WBC добились братья Виталий и Владимир Кличко.

Об этом в комментарии РосСМИ заявил тренер российских боксеров Эдуард Кравцов.

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Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение,

– сказал Кравцов.

Он также выразил опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Напомним, Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.

Виталий и Владимир Кличко с чемпионскими поясами / Фото Википедия