Российские военные десантировались на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Беларуси. Такую информацию обнародовали в российском Минобороны.

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Что говорят в российском Минобороны

В ведомстве уточнили, что соответствующее подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. К учениям привлекли самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России. "Сейчас они осуществляют полет в воздушном пространстве Беларуси", – сообщили в ведомстве государства-агрессора.

Отметим, что после десантирования и совместных с белорусами боевых учений российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории своей страны.

Высадка совместного тактического воздушного десанта / Фото "Ваяр"

Российская авиация на белорусско-польской границе

Накануне белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что к патрулированию границы с Польшей привлекли российские бомбардировщики. Он подчеркнул, что они способны нести ядерное оружие и добавил, что "другого выхода не было". По словам самопровозглашенного президента, эти самолеты будут контролировать и границу с Украиной.

Украина также проводит обучение

Ранее в МВД анонсировали учения территориальной обороны возле границы с Беларусью. Глава ведомства Денис Монастырский пояснил, что это нужно для усиления защиты приграничных районов из-за ситуации с мигрантами. Министр внутренних дел уточнил, что есть 10 участков границы, через которые нелегалы могут попытаться прорваться в Украину.