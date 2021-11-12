Російські військові десантувалися на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Білорусі. Таку інформацію оприлюднили у російському міноборони.

Читайте також СБУ не впустила в українське небо літак Козака, який летів в Росію​

Що кажуть у російському міноборони

У відомстві уточнили, що відповідний підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил. До навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії. "Наразі вони здійснюють політ у повітряному просторі Білорусі", – повідомили у відомстві держави-агресорки.

Зазначимо, що після десантування та спільних з білорусами бойових навчань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території своєї країни.

Висадка спільного тактичного повітряного десанту / Фото "Ваяр"

Російська авіація на білорусько-польському кордоні

Напередодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що до патрулювання кордону з Польщею залучили російські бомбардувальники. Він наголосив, що вони здатні нести ядерну зброю і додав, що "іншого виходу не було". За словами самопроголошеного президента, ці літаки контролюватимуть й кордон з Україною.

Україна також проводить навчання

Раніше у МВС анонсували навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю. Очільник відомства Денис Монастирський пояснив, що це потрібно для посилення захисту прикордонних районів через ситуацію з мігрантами. Міністр внутрішніх справ уточнив, що є 10 ділянок кордону, через які нелегали можуть спробувати прорватися в Україну.