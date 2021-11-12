У СБУ повідомили, що мовиться про народного депутата, який перебуває під санкціями та є підозрюваним у держзраді. Джерела 24 каналу інформують, що повітряне судно належить саме Козаку.
Раніше РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані літаки Медведчука і Козака
Літаку змінили бортовий номер
У СБУ повідомили, що зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Заради цього змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG на T7GIV.
Уже з новим бортовим номером судно 10 листопада намагалось перетнути повітряний простір України – на шляху до Росії з однієї з країн Євросоюзу. СБУ разом з "Украерорухом" заборонило транзит бізнес-джету.
РНБО запровадила санкції проти цих літаків на початку року
На початку 2021 року саме за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній-власників бізнес-джетів. Ними проросійські українські політики літали до Росії.
До теми З 5 літаків, які під санкціями РНБО, в Україні стоїть лише один, – ЗМІ
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