У СБУ повідомили, що мовиться про народного депутата, який перебуває під санкціями та є підозрюваним у держзраді. Джерела 24 каналу інформують, що повітряне судно належить саме Козаку.

Раніше РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані літаки Медведчука і Козака

Літаку змінили бортовий номер

У СБУ повідомили, що зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Заради цього змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG на T7GIV.

Уже з новим бортовим номером судно 10 листопада намагалось перетнути повітряний простір України – на шляху до Росії з однієї з країн Євросоюзу. СБУ разом з "Украерорухом" заборонило транзит бізнес-джету.

РНБО запровадила санкції проти цих літаків на початку року

На початку 2021 року саме за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній-власників бізнес-джетів. Ними проросійські українські політики літали до Росії.

Зверніть увагу! На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 10 листопада ухвалили рішення ввести санкції проти компаній, на які зареєстровані три літаки Тараса Козака та Віктора Медведчука.

До теми З 5 літаків, які під санкціями РНБО, в Україні стоїть лише один, – ЗМІ

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