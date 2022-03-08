Пустые полки обнаружили в супермаркетах "Ашан" и "Лента".

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В некоторых магазинах, пишет "Тайга.инфо", ввели лимит на продажи товаров в одни руки.

Сейчас наблюдается дефицит круп, макаронных изделий, чая, товаров личной гигиены и других товаров в российских супермаркетах.

Пустые полки в российских супермаркетах / Фото "Тайга.Инфо"

Пустые полки в российских супермаркетах / Фото "Тайга.Инфо"

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