Пусті полиці виявили в супермаркетах "Ашан" та мережі "Лента".

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У деяких магазинах, пише "Тайга.інфо", ввели ліміт на продажі товарів в одні руки.

Зараз спостерігається дефіцит круп, макаронних виробів, чаю, товарів особистої гігієни та інших товарів у російських супермаркетах.

Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"

Порожні полиці у російських супермаркетах / Фото "Тайга.Інфо"

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