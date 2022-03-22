Российских офицеров перестали отпускать на пенсию: слишком большие потери в войне

Российская армия терпит значительные потери в Украине, поэтому там уже ощущается нехватка кадров. Чтобы хоть как-то спастись, там остановили плановые увольнения служащих.

Пока не отпускают из рядов вооруженных сил оккупантов не только офицеров, но и военных с другими званиями. Об этом сообщили в оперативной сводке ВСУ за 21 марта.

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Вместо пенсии есть пропаганда

Также наша разведка установила, что не завершают сотрудничество с прапорщиками и сержантами. Поэтому они практически застряли на службе на неопределенный период.

В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава в вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы,

– подытожили в ВСУ.

А руководство военных ведет активную пропагандистскую работу не только среди российских, но и белорусских служащих. Им доносят основные положения рупоров Кремля, в которых доступно объясняют, почему нужно воевать с Украиной.

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