Хакеры "объявили воздушную тревогу" на российских радиостанциях и ТВ

Жителей России 28 февраля нешуточно испугала "воздушная тревога", которую включили украинские хакеры на российских радиостанциях. Ее услышали жители нескольких областей России.

Как пишут в телеграм-каналах, на этот раз глава украинской разведки Кирилл Буданов тревогу не объявлял, передает 24 Канал.

Смотрите также В ряде регионов России раздалась воздушная тревога: сирены застали жителей в автомобилях

Так, утром 28 февраля сразу на нескольких российских радиостанциях начали транслировать информацию о немедленном перемещении в укрытие "из-за угрозы ракетного удара". "Тревогу" услышали жители Белгородской и Московской областей.

"Воздушная тревога" в России: смотрите видео

Предупреждение об опасности ракетного удара: смотрите видео

Добавим, что утром 22 февраля эфир ряда радиостанций страны-агрессора прервало важное уведомление. В нем россиян предупреждали об угрозе ракетного удара и призывали переходить к укрытию. "Воздушную тревогу" объявляли в эфирах Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.

Тех, кто слушал эти частоты, предупредили о ракетной атаке, а также призвали спускаться в безопасные места. О сиренах сообщили жители Белгорода, Ижевска, Пензы, Казани, Воронежа, Тюмени, Нижнего Новгорода, а также Магнитогорска.

Тогда россияне не поверили в подлинность этой воздушной тревоги. Мы бы на их месте не были слишком легкомысленны, ведь в момент, когда действительно будут звучать сирены и лететь ракеты, им точно будет не до шуток.