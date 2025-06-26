Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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На Сумщине взяли в плен оккупантов

Большинство из пленных захватчиков – солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России.

Эти бригады отличались особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим во вражеском плену,

– говорится в сообщении.

Указывается, что в своих подразделениях на территории России к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы.

Пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Их могут использовать для дальнейшего обмена на украинских военных, которые находятся в российском плену.

15 российских военных взяли в плен на Сумщине: смотрите видео

Напомним, что в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил России на Курщине.

