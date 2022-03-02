Во львовском "Охматдете" отметили, что это их кирпичик к победе. Они подчеркнули, что российским ЛОРам не место в сообществе.

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"От идеи (вечер субботы 26 февраля) до реализации (вторник 1 марта) прошло всего 3 суток! Трое суток почти круглосуточной работы (переговоры, письма) детских лоров Украины и Польши дали фантастический результат – Россию исключили из Европейского Общества Детской Оториноларингологии", – написали в Охматдете.

Откуда еще могут выгнать россиян

Кроме этого, Федор Юрочко передал инициативу по исключению российских врачей из международных сообществ. Речь идет об объединении детских анестезиологов, хирургов, гематологов, ортопедов, общих оториноларингологов и педиатров.

Русские врачи, выходите на протесты! Если нет, то туда, куда русский корабль!,

– написали в больнице.

Российских врачей лишили членства в международном сообществе / Скриншот "Охматдета"