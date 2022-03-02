У львівському "Охматдиті" зазначили, що це їхня цеглинка до перемоги. Вони наголосили, що російським ЛОРам не місце у спільноті.

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"Від ідеї (вечір суботи 26 лютого) до реалізації (вівторок 1 березня) минуло всього 3 доби! Три доби майже цілодобової роботи (перемовини, листи) дитячих ЛОРів України й Польщі дали фантастичний результат – Росію виключили з Європейського Товариства Дитячої Оториноларингології", – написали в Охматдиті.

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Крім цього, Федір Юрочко передав ініціативу з виключення російських лікарів з міжнародних спільнот. Мовиться про об'єднання дитячих анестезіологів, хірургів, гематологів, ортопедів, загальних оториноларингологів і педіатрів.

Російські лікарі, виходьте на протести! Якщо ні, то туди, куди русский корабль!,

– написали у лікарні.



Російських лікарів позбавили членства в міжнародній спільноті / Скриншот "Охматдиту"