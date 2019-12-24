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      Российских детей в школе учат, как правильно бить митингующих: видеодоказательство

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      Спецназовцы демонстрируют детям, как бить митингующих / Скриншот из эфира российского телеканала

      Перед учениками российской школы показательно выступили спецназовцы ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). Они учили детей силовым приемам разгона митингующих.

      Инцидент произошел в городе Златоуст Челябинской области России, о нем рассказывали на местном телеканале "Злат-ТВ" еще 16 декабря. Однако видео распространилось в сети и приобрело значительный общественный резонанс.

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      Издание Znak.com рассказало, что на видео снята церемония посвящения в кадеты. Во время этих торжеств спецназовцы продемонстрировали детям 5 класса, как выполнять приказы "Палкой сверху – бей!" и "Палкой снизу – бей!"

      Другое российское издание "Подъем" сообщило, что директора указанной школы в Златоусте уже вызвали в управление образования для выяснения обстоятельств необычной линейки.

      Смотрите видео, как русские дети со школы "привыкают" к силовым разгонов митингов:

      Местная депутат Ольга Мухометьярова написала в соцсети "ВКонтакте", что вроде бы родители узнали о "выступление спецназа" только после выхода сюжета на местном телевидении. Мол, на линейку их не приглашали.

      "Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине", – отметила депутат. И напомнила, что "вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках, а теперь и Челябинская область отличилась".

      Буквально за несколько дней перед скандалом в Челябинской области стало известно о инциденте в Татарстане, где силовики проводили боевые тренировки на учащихся 9 класса.

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      23 декабря
      219
      Автор: Северин Трач
      Теги: Митинги в России Дети и несовершеннолетние Новости России
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