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      Еще больший контроль над свободой слова: Россия протестовала "суверенный интернет"

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      "Суверенный интернет" в России уже протестировали / Иллюстративное фото

      Ряд тестов собственного так называемого "суверенного интернета" Россия осуществила в понедельник, 23 декабря. Таким образом проверяли, как будет работать интернет, если отключить страну от мировой сети.

      Тестирование проводили на базе правительственных учреждений РФ – министерств, ФСБ, "Ростелекома" и других. Об этом рассказали российские СМИ и информационные агентства.

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      В Forbes рассказали, что в тестировании также принимали участие и частные телекоммуникационные компании России. Речь о "Вымпелкоме", МТС, "МегаФоне" и "Лаборатории Касперского".

      Для чего России нужен "суверенный интернет"

      В России приняли закон о "суверенном интернете", президент Владимир Путин подписал его 1 мая 2019. Этот закон вступил в силу в конце октября. 

      Согласно документу:

      • Интернет-провайдеры в России обязаны обеспечить доступ власти к источникам трафика, а главное – возможность его заблокировать.
      • Провайдеры также должны ограничить доступ к серверам, расположенных на Западе, вместо этого пропускать трафик через базы в России.

      Критика закона о "суверенном интернете"

      Власть убеждает, что так она "защищает" интернет от кибератак. А пользователи, мол, этого даже не почувствуют.

      Однако большинство специалистов и пользователей сети считают, что таким образом Кремль хочет по примеру Китая ввести цензуру и закрыть российский сегмент интернет от мира.

      В частности, международная правозащитная организация  Human Rights Watch обнародовала заявление, в котором говорится, что из-за такого закона "российское правительство получит еще больший контроль над свободой слова и информации в интернете".

      Действительно, воплощение закона дает власти полномочия даже без решения суда блокировать доступ к любой информации.

      Это плохая новость для России, которая создает опасный прецедент для других стран. Россия должна прекратить воплощать эту систему, а вместо этого поддержать свободный и открытый интернет,
      – призывает заместитель директора HRW по вопросам Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер.

      К теме: Россия изолирует свой сегмент интернета: сколько за это заплатит Кремль

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Российская пропаганда Сеть Новости России
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