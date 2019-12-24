Еще больший контроль над свободой слова: Россия протестовала "суверенный интернет"
Ряд тестов собственного так называемого "суверенного интернета" Россия осуществила в понедельник, 23 декабря. Таким образом проверяли, как будет работать интернет, если отключить страну от мировой сети.
Тестирование проводили на базе правительственных учреждений РФ – министерств, ФСБ, "Ростелекома" и других. Об этом рассказали российские СМИ и информационные агентства.
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В Forbes рассказали, что в тестировании также принимали участие и частные телекоммуникационные компании России. Речь о "Вымпелкоме", МТС, "МегаФоне" и "Лаборатории Касперского".
Для чего России нужен "суверенный интернет"
В России приняли закон о "суверенном интернете", президент Владимир Путин подписал его 1 мая 2019. Этот закон вступил в силу в конце октября.
Согласно документу:
- Интернет-провайдеры в России обязаны обеспечить доступ власти к источникам трафика, а главное – возможность его заблокировать.
- Провайдеры также должны ограничить доступ к серверам, расположенных на Западе, вместо этого пропускать трафик через базы в России.
Критика закона о "суверенном интернете"
Власть убеждает, что так она "защищает" интернет от кибератак. А пользователи, мол, этого даже не почувствуют.
Однако большинство специалистов и пользователей сети считают, что таким образом Кремль хочет по примеру Китая ввести цензуру и закрыть российский сегмент интернет от мира.
В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала заявление, в котором говорится, что из-за такого закона "российское правительство получит еще больший контроль над свободой слова и информации в интернете".
Действительно, воплощение закона дает власти полномочия даже без решения суда блокировать доступ к любой информации.
Это плохая новость для России, которая создает опасный прецедент для других стран. Россия должна прекратить воплощать эту систему, а вместо этого поддержать свободный и открытый интернет,
– призывает заместитель директора HRW по вопросам Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер.
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