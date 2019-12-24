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      Ще більший контроль над свободою слова: Росія протестувала "суверенний інтернет"

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      "Суверенний інтернет" у Росії вже протестували / Ілюстративне фото

      Низку тестів власного так званого "суверенного інтернету" Росія здійснила у понеділок, 23 грудня. У такий спосіб перевіряли, як працюватиме інтернет, якщо відключити країну від світової мережі.

      Тестування проводили на базі урядових установ РФ – міністерств, ФСБ, "Ростелекома" та інших. Про це розповіли російські ЗМІ та інформаційні агентства.

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      У Forbes розповіли, що в тестуванні також брали участь і приватні телекомунікаційні компанії Росії. Мовиться про "Вимпелком", МТС, "Мегафон" та "Лабораторію Касперського".

      Для чого Росії "суверенний інтернет"

      У Росії ухвалили закон про "суверенний інтернет", президент Володимир Путін підписав його 1 травня 2019 року. Цей закон набув чинності наприкінці жовтня. 

      Згідно з документом:

      • Інтернет-провайдери у Росії зобов'язані забезпечити доступ владі до джерел трафіку, а головне – можливість його заблокувати.
      • Провайдери також повинні обмежити доступ до серверів, розташованих на Заході, натомість пропускати трафік через бази у Росії.

      Критика закону про "суверенний інтернет"

      Влада переконує, що так вона "захищає" інтернет від кібератак. А користувачі, мовляв, цього навіть не відчують.

      Однак більшість фахівців та користувачів мережі вважають, що у такий спосіб Кремль хоче за прикладом Китаю запровадити цензуру і закрити російський сегмент інтернет від світу.

      Зокрема, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила заяву, де мовиться, що через такий закон "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті".

      Дійсно, втілення закону дає владі повноваження навіть без рішення суду блокувати доступ до будь-якої інформації.

      Це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і натомість підтримати вільний та відкритий інтернет,
      – закликає заступниця директора HRW з питань Європи та Центральної Азії Рейчел Денбер.

      До теми: Росія ізолює свій сегмент інтернету: скільки за це заплатить Кремль

      Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
      23 грудня
      13069
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Мережа Російська пропаганда
      Коментарі
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