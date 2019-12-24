Російських дітей у школі навчають, як правильно бити мітингувальників: відеодоказ

Перед учнями російської школи показово виступили спецпризначенці ФСВП (Федеральна служба виконання покарань). Вони навчали дітей силовим прийомам розгону мітингувальників.

Інцидент трапився у місті Златоуст Челябінської області Росії, про нього розповідали на місцевому телеканалі "Злат-ТВ" ще 16 грудня. Однак відео поширилося інтернетом та набуло значного суспільного резонансу.

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Видання Znak.com розповіло, що на відео відзнята церемонія посвяти в кадети. Під час цих урочистостей спецпризначенці продемонстрували дітям 5 класу, як виконувати накази "Палицею згори – бий!" та "Палицею знизу – бий!"

Інше російське видання "Підйом" повідомило, що директора зазначеної школи у Златоусті вже викликали в управління освіти для з'ясування обставини незвичної лінійки.

Дивіться відео, як російські діти зі школи "звикають" до силових розгонів мітингів:

Місцева депутатка Ольга Мухометьярова написала у соцмережі "ВКонтакте", що начебто батьки дізналися про "виступ спецпризначенців" тільки після виходу сюжету на місцевому телебаченні. Мовляв, на лінійку їх не запрошували.

"Вважаю, що демонстрація методів фізичного впливу на громадян не має нічого спільного з вихованням патріотизму та любові до Батьківщини", – зауважила депутатка. І нагадала, що "вся країна обговорює, як в Татарстані поліцейські відпрацювали розгін мітингу на школярах, а тепер і Челябінська область відзначилася".

Буквально за кілька днів перед скандалом у Челябінській області стало відомо про інцидент у Татарстані, де силовики проводили бойові тренування на учнях 9 класу.