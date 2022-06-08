Российский "Аэрофлот" будет экономить на туалетной бумаге: за ним будет строгий учет

Санкции, введенные против России, а также выход международных компаний с российского рынка нанес неожиданные удары по самим россиянам. Поэтому им пришлось столкнуться с трудом даже там, где они такого не ожидали.

Теперь в России решили экономить даже на туалетной бумаге. К такому необычному способу прибегли в "Аэрофлоте".

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Бортпроводники "Аэрофлота" получили приказ вести строгий учет всей бумажной продукции, включая туалетную бумагу. А также салфеток и бумажных полотенец. Неиспользованные рулоны нужно будет сдавать.

Пока речь идет о тестовом режиме такого учета с 3 по 10 июня. И только на рейсах в Турцию. Хотя после этого такая практика может быть введена и на постоянной основе.

Бортпроводники должны тщательно следить за материалом на борту и пополнять его только по мере использования. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы до них случайно не добрались пассажиры. После приземления все неиспользованные материалы необходимо сосчитать, опечатать и сдать.

Раньше работники на борту не контролировали количество бумаги. В их обязанности входило принять бумажную продукцию и следить за тем, чтобы ее было достаточно.

Кризис или привычка россиян воровать?

Российские издания в ситуации с экономией туалетной бумаги "Аэрофлотом" видят в двигающемся на Россию кризисе. Из-за введения санкций там ожидают роста цен на санитарно-гигиенические товары, в том числе туалетную бумагу. Минимальный рост составит 10%.

Но вполне вероятно, что еще одна причина – постоянная привычка россиян воровать. Особенно это проявилось во время войны в Украине, где российские кафиры воровали все, до чего могли дотянуться.

А до этого они не раз воровали с гостиничных номеров на отдыхе в Турции или Египте. Тапочки, полотенца, батарейки и даже лампочки становились "трофеями" российских отдыхающих. Учитывая удорожание цен на туалетную бумагу и ее возможный дефицит, вопрос его кражи из самолета кажется не таким уж маловероятным.

Российские кафиры воруют ворованное у своих – подробнее смотрите на видео