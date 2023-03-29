Российский блоггер сделал обнаженное фото на священной горе острова Бали: как его наказали

Находясь за границей и погружаясь в культуры других народов, следует уважать правила и традиции этих стран. Очевидно, россиянин, посещавший гору Агунг на Бали, об этом забыл.

Он решил, что будет прекрасной идеей сделать обнаженное фото на вершине горы, считающейся священной у местных жителей. Вскоре фотография, на которой мужчина позирует с брюками вокруг лодыжек, стала вирусной.

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Жители Бали возмущены

Однако при этом она вызвала бурю возмущения, особенно среди местного населения. Ведь наивысшая точка острова, каковой является гора Агунг, по мнению индуистов, является домом богов и символом бога Шивы.

По словам местного чиновника, поведению российского туриста нет оправдания. Как отметил руководитель Офиса по правам и правам человека на Бали Ангиат Напитупулу, своим поступком турист нарушил нормы и не проявил уважения к местной культуре.

Отметим, что это не первый случай неуважения со стороны россиян к местной культуре. Так, в 2021 году на еще одной священной балийской вершине, горе Батур, российская пара решила заняться сексом и записать это на видео.

Наказание не заставило себя ждать

За такой поступок Юрий Чиликин, а именно так звали российского блоггера, уже успел извиниться перед индонезийцами. Он опубликовал видео на русском языке в инстаграме, где заявил, что его поступок не имеет оправдания. "Единственное, что привело к произошедшему, это мое личное невежество", – сказал он.

Свой поступок он аргументировал тем, что неправильно понял символизм горы. Поскольку Агунг является символом бога Шивы, олицетворяющего мужское начало, то Юрий решил, что "было бы прикольно" так зафиксировать момент покорения очередной вершины.

Впоследствии он также принял участие в специальной церемонии очищения горы Агунг. Этот обряд часто проводят местные жители после подобных инцидентов.

Однако ни извинения, ни участие в церемонии мужчине не помогли. Его депортируют из Индонезии и запретят возвращаться в эту страну не менее шести месяцев.

Такое решение власти поддержали в соцсетях многие местные жители. Более того, и почетный генеральный консул России на Бали согласился, что турист был "сумасшедшим" и что его депортация была правильным делом.