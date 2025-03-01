Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Инцидент произошел у стыка границ Румынии, Украины и Молдовы, в ненаселенной местности примерно в 500 метрах от молдавской границы.

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Российский беспилотник упал в Румынии

Еще 28 февраля Министерство обороны Румынии получило информацию о возможном падении дрона. 1 марта на место происшествия прибыли эксперты Минобороны, МВД и разведки, которые подтвердили, что найденные обломки принадлежат российскому БпЛА.

Особую опасность представляла неразорвавшаяся боевая часть, которую специалисты обезвредили контролируемым способом. В Минобороны Румынии отметили, что территория инцидента будет оставаться под усиленным патрулированием, а местных жителей призвали не приближаться к району падения дрона до завершения всех проверок.

К слову, временный президент Румынии Илие Болоджан заявил, что страна не введет миротворцев в Украину. Но определенные решения могут быть.