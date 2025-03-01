Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Digi24. Інцидент стався біля стику кордонів Румунії, України та Молдови, у ненаселеній місцевості приблизно за 500 метрів від молдовського кордону.

Читайте також Румунія не введе миротворців в Україну, але допоможе інакше

Російський безпілотник впав у Румунії

Ще 28 лютого Міністерство оборони Румунії отримало інформацію про можливе падіння дрона. 1 березня на місце події прибули експерти Міноборони, МВС та розвідки, які підтвердили, що знайдені уламки належать російському БпЛА.

Особливу небезпеку становила нерозірвана бойова частина, яку фахівці знешкодили контрольованим способом. У Міноборони Румунії зазначили, що територія інциденту залишатиметься під посиленим патрулюванням, а місцевих жителів закликали не наближатися до району падіння дрона до завершення всіх перевірок.

До слова, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоджан заявив, що країна не введе миротворців в Україну. Але певні рішення можуть бути.