Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Romania. Нагадаємо, Клаус Йоганніс 10 лютого заявив про відставку.

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Як Румунія могла би допомогти Україні з військами

Парламент Румунії поки що не підтримує введення військ в Україну.

Щодо військ, то тут дискусія передчасна, тому що така предметна дискусія може бути, коли у вас немає припинення вогню, але є мирна угода,

– пояснив тимчасовий президент.

Утім, Румунія могла би стати центром для транзиту військ. Це ще мають всебічно проаналізувати.

"Ми повинні аналізувати речі холоднокровно, але не викликати необґрунтованих занепокоєнь, особливо в період виборів", – додав Болоджан.

Тимчасовий президент підкреслив: треба не тільки підтримати Україну, бо вона жертва російської агресії. Підтримувати Київ потрібно, бо Україна може бути лише першою жертвою, якщо в Росії нічого не зміниться.

