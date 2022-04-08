Российский депутат и друг олигарха Ротенберга перед войной скрылся от санкций в ОАЭ

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников отсиживается в ОАЭ. На данный момент он вместе с женой живет в собственной вилле на листе пальмы Джумейра.

Плотников имеет тесные связи с Аркадием Ротенбергом, компании которого занимались строительством Крымского моста после оккупации полуострова.

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Одним словом, с начала полномасштабного наступления России на Украину Плотников почему-то находится в ОАЭ, вместо того чтобы работать в интересах общины Перми.

4 апреля он разъезжал по городу на Mercedes Gelandewagen под песни Ирины Круг и Михаила Боярского.

Самым большим источником о личной жизни Плотникова является инстаграм его жены. Последнее фото Елены Плотниковой из Москвы было 22 февраля – за 2 дня до начала наступления. С тех пор она уже больше месяца находится в Дубае с короткими перерывами на Мальдивских островах. Рядом с женой на фото часто позирует и сам Плотников.





Пост из инстаграма Плотниковой / Скриншот УП

Стоимость виллы Плотникова около 20 миллионов долларов

Журналисты обнаружили, что вилла семьи Плотниковых расположена на листе пальмы Джумейра под пометкой "М", дом под номером 65. Подобные виллы на пальме Джумейра стоят около 20 миллионов долларов.

Вилла Плотниковых в ОАЭ: фото журналистов УП

Между тем, Елена Плотникова никак не комментирует вопрос войны и живет полной жизнью. Из Дубая она советует россиянам победить стресс. Также она рассказала, что ей поступает много писем с просьбой повлиять на ситуацию и попытаться остановить войну. Но она "не может исправить реальность и даже выразить свое мнение". По ее мнению, "кому-то очень выгодно разжигать конфликт".

Интересно, кто же это мог быть? Возможно, президент, отдавший приказ ввести войска на территорию чужой страны?

Пост из инстаграма Плотниковой / Скриншот УП

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