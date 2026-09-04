Это статистика, – пояснил пилот, как российский дрон смог проникнуть в здание СБУ

Россия продолжает менять средства воздушного нападения, поэтому Украине необходимо постоянно наращивать возможности их перехвата. Даже при высокой эффективности ПВО отдельные дроны все равно могут прорываться и наносить удары по важным объектам.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в эфире 24 Канала объяснил, почему попадание в здание СБУ само по себе не означает, что система защиты не сработала. Решающими факторами остаются количество целей, процент их перехвата и дальнейшая траектория тех беспилотников, которые все же проходят через ПВО.

Часть дронов прорывается даже через эффективную ПВО

Украине нужно быстрее внедрять новые типы вооружения, способные действовать против более быстрых воздушных целей. Особенно это важно для прикрытия приоритетных государственных объектов, среди которых и здания спецслужб.

В то же время ни одна система ПВО не обеспечивает абсолютного результата при каждой атаке. Даже очень высокий показатель сбиваемости означает, что небольшая часть целей все равно прорывается дальше.

Я не являюсь защитником СБУ или Воздушных Сил. Есть сухая военная статистика: если сбивается 90, 92 или 94% целей, то остальные прорываются сквозь систему противовоздушной обороны. Это статистика,

– пояснил летчик.

Поэтому именно попадание российского дрона в здание СБУ еще не дает оснований делать вывод, что это направление вообще оставалось без прикрытия. В то же время такой случай показывает необходимость усиливать защиту объектов, которые Россия может рассматривать как приоритетные цели.

Место попадания не всегда указывает на первоначальную цель

Дрон, который прошел часть системы ПВО или был поврежден во время перехвата, может в итоге оказаться в другой точке, чем предполагала его первоначальная траектория. Поэтому по самому месту падения не всегда можно установить, куда именно россияне его направляли.

На нем же не написано, что этот дрон был запрограммирован именно на этот объект. Он прорвался, прилетел и попал. К большому сожалению, такое случается во время войны,

– сказал Хазан.

Подобные случаи уже происходили и в других городах. Во Львове один из российских дронов после поражения упал на здание, которое оказалось на траектории его падения, хотя Хазан предполагает, что первоначальная цель могла быть другой.

В случае со зданием СБУ, по информации Хазана, погибших и пострадавших не было, поскольку люди находились в укрытии. После этого инцидента спецслужба, очевидно, будет дополнительно оценивать защиту своих объектов.

Хазан оценил атаку дрона на здание СБУ: смотрите видео