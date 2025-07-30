Вероятно, это начало демонстрации эскалации со стороны Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Как Россия проверяет реакцию НАТО?

Александр Мусиенко отметил, что Кремль не может простить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ведь присутствие Альянса в регионе Балтийского моря только растет. Поэтому уменьшают возможности Балтийского флота России. Россия ищет различные пути, чтобы проверять реакцию НАТО.

Они переходят к следующему шагу – это действия, которые направлены на проверку реакции. То есть что будет делать Альянс, когда Россия будет создавать гибридные угрозы в этом регионе. То, что делают россияне сейчас – это проверка реакции,

– сказал он.

Ранее Россия применяла тактики нарушения воздушного пространства той же Эстонии под видом каких-то так называемых учебных полетов. Сейчас эта практика обострилась, чтобы проверять, будут ли страны сбивать самолеты, при каких условиях и так далее.

Далее оккупанты перешли к следующему этапу. Примерно год назад ведущие разведки Европы предупреждали о том, что Россия может прибегать к эскалации и перейти к применению других проявлений гибридной войны. В частности, что они готовы к диверсиям, террористическим актам и так далее на территории стран ЕС, особенно в странах Балтии.

В воздушном пространстве начали появляться якобы дроны неизвестного происхождения. Теперь залетают беспилотники уже известного происхождения. Те же "Герберы" не применяет никто, кроме России.

Это тоже проверка реакции, каким образом будут действовать, что будут делать. Если раньше это были только дроны-приманки, то сейчас в определенных случаях они несут боевую часть от 3 до 5 килограммов и достаточно опасны при попадании или в определенный объект, или на открытую местность. Они могут вызвать потери и разрушения. Поэтому сейчас идет очередной этап прощупывания. Думаю, это начало демонстрации эскалации со стороны Путина,

– предположил военнослужащий.

По его словам, интерес Путина заключается в том, чтобы попытаться подорвать единство Европы, ввести определенный дисбаланс и на фоне этого пытаться ухудшить имидж НАТО и Запада.

Напомним, утром 28 июля вблизи Вильнюса зафиксировали БПЛА неизвестного типа. Согласно предварительным оценкам, дрон залетел с территории Беларуси.