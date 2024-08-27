Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территориях стран-союзников неоднократно находили обломки российских беспилотников и ракет.

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Полное заявление представительницы НАТО Фарах Дахлалла

Судя по заявлению Фарах Дахлалла, НАТО не считает нарушение воздушного пространства Польши прямым нападением со стороны России. Однако Россию обвинили в безответственности.

Если мы не имеем информации, которая указывает на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными,

– цитируют Дахлаллу польские издания.

Что известно об инциденте