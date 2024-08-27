Офіційна представниця НАТО Фарах Дахлалла зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територіях країн-союзників неодноразово знаходили уламки російських безпілотників і ракет.
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Повна заява представниці НАТО Фарах Дахлалла
Судячи із заяви Фарах Дахлалли, НАТО не вважає порушення повітряного простору Польщі прямим нападом з боку Росії. Однак Росію звинуватили у безвідповідальності.
Якщо ми не маємо інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними,
– цитують Дахлаллу польські видання.
Що відомо про інцидент
- Нагадаємо, що 26 серпня під час масованого обстрілу України російський "дрон-камікадзе" увійшов у повітряний простір Польщі й перебував над нею 33 хвилини, потім зник із радарів.
- Оперативний командувач генерал Мацей Кліш та офіційний представник командування підполковник Яцек Горишевський повідомили, що об'єкт увійшов у повітряний простір приблизно 25 кілометрів.
- Польська армія заявила, що "була готова збити об'єкт", але на той час їм "не вдалося з упевненістю підтвердити, що це був безпілотник".
- Водночас наразі все свідчить про те, що це був "Шахед". Зокрема про це польським виданням анонімно кажуть і їхні військові.
- Оскільки об'єкт зник з радарів, район, де він міг впасти, прочісують патрулі. Також для пошуків використовується вертоліт. Полковник Кшиштоф Засаді не відкидає, що дрон міг повернутися на територію України. Проте варто зауважити, що радари цього не зафіксували. На запитання, чому зник сигнал, співрозмовник Кшиштофа Засади відповів: "можна припустити, що він десь упав, або висота його польоту була такою, що наші радіолокаційні системи не змогли продовжити спостереження".
- Повідомлень про якісь руйнування на землі поки що не було.